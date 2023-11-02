В одной из стран ЕС зафиксирована вспышка антисемитизма

Главное: В Нидерландах растет уровень антисемитизма. На фоне событий вокруг Сектора Газа.

Детали: На фоне израильских бомбежек Сектора Газа в Нидерландах вырос уровень антисемитизма. Все чаще фиксируются его проявления.

Об этом поведали Национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Эддо Вердонер и Израильский центр информации и документации.

Эксперты говорят, что получают от разных еврейских организаций в стране сообщения о письмах с запугиваниями.

Кроме этого фиксируется рост числа сообщений о случаях дискриминации в отношении евреев.

Подчеркивается: «Раньше мы получали сообщения об антисемитских высказываниях еженедельно, теперь мы получаем их ежедневно».

Также синагоги в Нидерландах высказывали опасения о возможных атаках на них в связи с войной Израиля и ХАМАС. Несколько еврейских школ в Амстердаме закрывались на некоторое время из соображений безопасности.

В тему: Израиль продолжает убивать мирных жителей Сектора Газа.