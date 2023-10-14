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Новости > Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова

Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова

Александр Панько
14.10.23 10:28
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Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова

Главное: Мобилизацию в Украине ужесточат. Уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, заявила Наталья Калмыкова.

Детали: Мобилизация в Украине будет ужесточена. Об этом сообщила замминистра Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

"Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые потом становятся военнослужащими. Для того, чтобы люди могли проходить ВВК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того, чтобы можно было выносить изменения в закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих", — рассказала Калмыкова.
 
По её словам, «даже если человека не будет в реестре военнообязанных, государство сможет его найти». 
 
«Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться», — подчеркнула Калмыкова.

Тэги: мобилизация, электронный реестр военнообязанных, Наталья Калмыкова

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