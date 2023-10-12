Путин впервые с начала года осмелился покинуть Россию

Главное: Владимир Путин решил принять участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Бишкеке. Это его первый зарубежный визит с начала года.

Детали: Президент страны-агрессора России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Кыргызстана — город Бишкек. Это его первая поездка за границу в текущем году, сообщают российские СМИ в четверг, 12 октября.

Указано, что в Бишкеке у Путина запланирована «насыщенная программа». Его визит начнется с официальной встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в государственной резиденции Ала-Арча (Пестрый можжевельник), расположенной в селе Чон-Арик возле столицы. Там пройдут переговоры, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Также Путин и Жапаров будут выступать с заявлениями для прессы.

После этого Путин примет участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Также в четверг у него запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ. Оно пройдет в узком и расширенном составе. Ожидается, что по итогам лидеры подпишут совместные документы. Также в этот день Путин проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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