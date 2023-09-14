Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 270 970 солдат. Уничтожено 4 599 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 14 сентября.

Сообщается, что погибли уже 270 970 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 599 танков, 8 810 боевых бронированных машин, 5 944 артиллерийские системы, 769 РСЗО, 517 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 697 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 455 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, 1 подлодка, 8 458 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 889 единиц специальной техники.

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