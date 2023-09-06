В 2023 Земля пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Главное: Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии. Об этом пишет ВМО ООН.

Детали: В 2023 году Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии за всю историю наблюдений, сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН.

«Начался климатический кризис... Наш климат разрушается быстрее, чем мы можем с этим справиться, и экстремальные погодные явления поражают каждый уголок планеты… Ученые давно предупреждали о последствиях нашей зависимости от ископаемого топлива», — прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш.