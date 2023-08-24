Лукашенко неожиданно поздравил украинцев с Днем независимости

Главное: Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Пожелал мира.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно поздравил Украину с Днем независимости. Его слова распространила пресс-служба главы государства.

Среди прочего он сказал: «Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше».

Кроме этого, по его словам, «народы Украины и Беларуси, получив независимость более тридцати лет назад, выбрали самостоятельные пути развития».

Отмечается, что «ради строительства будущего необходимо создать безопасные возможности для существования всего региона».

Он добавил, что «многие поколения двух народов жили в согласии, уважали друг друга, торговали и создавали семьи, вместе боролись с фашизмом и восстанавливали общую страну после войны».

Резюмировав, Александр Лукашенко пожелал всем жителям нашей страны, чтобы в Украине поскорее воцарился мир.

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