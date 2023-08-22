Йога с капибарами стала суперпопулярной в США

Главное: В США открылись курсы йоги с капибарами. Они тут же стали суперпопулярными.

Детали: Жители штата Джорджия в США моментально раскупили билеты на открывшиеся курсы йоги с капибарами.

«Я даже не знала, что эти животные были в тренде TikTok, пока моя 25-летняя дочь не сказала: "О боже, мама! Ты же пойдёшь туда?!"», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц необычной йоги.

Владелица студии Кэти Хафф на занятиях практикует взаимодействие с животными — козами, телятами, альпаками, собаками.

А теперь к списку присоединились самые крупные (и дружелюбные) грызуны в мире. И люди выстраиваются в очередь, чтобы заняться с ними йогой.