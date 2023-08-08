В Одесской области пожилой мужчина погиб, спасая своих внучек

Главное: В Одесской области утонул пожилой мужчина. Он спасал своих внучек.

Детали: Трагедия произошла в Одесской области. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что во время отдыха на местном пруду утонул мужчина 1958-го года рождения.

Информируется, что он пытался вытащить на берег надувной матрас со своими внучками 2007-го и 2010-го годов рождения, но погиб.

Известно, что детей вытащили на берег местные подростки, также отдыхавшие на водоеме.

Позже труп их дедушки обнаружили водолазы.

В тему: За выходные на водоемах Украины погибли 28 человек.