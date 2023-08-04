Средиземное море максимально раскалилось

Главное: Средиземное море прогрелось до 28,4 градусов. Это рекордный показатель.

Детали: Средиземное море рекордно прогрелось. Об этом информирует Турецкий фонд морских исследований, который цитирует CNN Türk.

Сообщается, что средняя температура воды на поверхности достигла отметки в 28,4 градуса.

Эксперты бьют тревогу: «Такого никогда не было раньше. Это может серьезно повлиять на морскую жизнь, потенциально приводя к вымиранию видов».

Подчеркивается, что наиболее опасная ситуация сейчас сложилась в его восточной части.

Специалисты говорят: «Восточное Средиземноморье является наиболее уязвимым. Изменения климата негативно влияют на экосистему, но также негативное влияние оказывает локальная деятельность, в частности чрезмерный лов рыбы, отходы, прибрежные насыпные зоны и углубление дна».

Резюмируется, что в Средиземном море уже наблюдается изменение географического распределения местных видов и появление нетипичных.

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