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Новости > Средиземное море максимально раскалилось

Средиземное море максимально раскалилось

Александр Панько
04.08.23 16:23
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Средиземное море максимально раскалилось

Главное: Средиземное море прогрелось до 28,4 градусов. Это рекордный показатель.

Детали: Средиземное море рекордно прогрелось. Об этом информирует Турецкий фонд морских исследований, который цитирует CNN Türk.

Сообщается, что средняя температура воды на поверхности достигла отметки в 28,4 градуса.

Эксперты бьют тревогу: «Такого никогда не было раньше. Это может серьезно повлиять на морскую жизнь, потенциально приводя к вымиранию видов».

Подчеркивается, что наиболее опасная ситуация сейчас сложилась в его восточной части.

Специалисты говорят: «Восточное Средиземноморье является наиболее уязвимым. Изменения климата негативно влияют на экосистему, но также негативное влияние оказывает локальная деятельность, в частности чрезмерный лов рыбы, отходы, прибрежные насыпные зоны и углубление дна».

Резюмируется, что в Средиземном море уже наблюдается изменение географического распределения местных видов и появление нетипичных.

В тему: На выходных Украину накроет 40-градусная жара.

Тэги: мир, жара, глобальное потепление, Средиземное море

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