Украинцам советуют не спешить избавляться от генераторов

Главное: В «Укрэнерго» призвали украинцев не спешить избавляться от генераторов. Людям стоит быть готовыми к любым сценариям этой зимой.

Детали: Украинцам не стоит избавляться от генераторов, ведь пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры продолжаются. Но украинцам следует быть готовыми к любым сценариям этой зимой.

«Никто сейчас не может сказать, будут ли блекауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму», — сказал Кудрицкий.

Он пояснил, что ситуация будет зависеть от того, какого рода атаки будут зимой, насколько они будут массированы, куда российские оккупанты будут способны попасть и каким будет характер повреждений.

Кудрицкий подчеркнул, что продавать генераторы не нужно. Лучше купить немного горючего и сделать техосмотр устройств.

«Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если нужно, лучше, чтобы они были под рукой», — добавил глава «Укрэнерго».

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