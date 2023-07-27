Военные РФ массово паникуют и бегут из частей, — Маляр

Главное: Российские военнослужащие разными способами пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий в Украине. В войсках РФ распространяются панические настроения, увеличивается количество дезертиров.

Детали: Среди личного состава войск РФ продолжают распространяться панические настроения и фиксируются факты дезертирства. Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Подавляющее большинство российских военнослужащих, проходивших подготовку на территории Республики Беларусь и в начале этого месяца были передислоцированы на полигоны Нижегородской области, Краснодарского края РФ для дальнейшего восстановления потерь подразделений оккупационных войск, пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий», — отметила она.

Маляр подчеркнула, что есть подтвержденные факты увеличения случаев дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от исполнения приказов и самоувечья во избежание отправки на территорию Украины.

«Происходит усиление „информационно-разъяснительной работы“ (запугивание) командованием российских оккупационных войск... Однако угрозы тюремным заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав», — добавила замминистра.

В тему: В армии оккупантов процветает саботаж и дезертирство.