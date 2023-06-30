В Молдове задержали двух жителей Одесской области

Главное: В Молдове задержали двух украинцев. Их обвиняют в том, что они незаконно ввезли в страну более 440 тысяч евро.

Детали: Двух украинцев – жителей Одесской области – задержали в Молдове. Об этом сообщает местная полиция.

Их обвиняют в том, что они незаконно ввезли в страну более 440 тысяч евро.

Информируется следующее: «Сотрудники следственного управления «Юг» Национального инспектората расследований задержали двух граждан Украины на въезде в Чимишлию на основании того, что они незаконно ввезли в Молдову более 440 тысяч евро».

Отмечается, что задержанным – 32 и 39 лет. Они работают в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Следствие говорит, что украинцы сделали в своем автомобиле потайное место, в котором прятали деньги, чтобы не декларировать их на границе,

Сейчас прокуратура Молдовы запросили в суде Кагула помещения украинцев под стражу на 30 суток для продолжения следствия, после чего запрос был удовлетворен.

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