Пассажирский самолет из Польши залетел в закрытое для полетов небо Украины

Главное: Самолет, направлявшийся из польской Познани в турецкую Анталию, облетал грозовой фронт. Авиалайнер пролетел над Ужгородом.

Детали: Самолет Boeing 737-800 польской чартерной авиакомпании Enter Air из-за грозы пролетел над Ужгородом в закрытом воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает издание avianews.com.

Инцидент произошел еще 23 июня. Пассажирский рейс Enter Air из Познани в Анталию, примерно, на 20 км зашел в воздушное пространство Украины, небо над которым закрыто для гражданских самолетов с начала полномасштабного вторжения России.

В авиакомпании отметили, что самолет облетал грозу, и словацкие диспетчеры направили его на такой маршрут. Все произошло согласно процедурам безопасности, отметили в Enter Air.

Польское агентство гражданской авиации подтвердило этот инцидент, отметив, что пилоты самолета были на связи с авиадиспетчерами в Братиславе, а в районе полета находился грозовой фронт.

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