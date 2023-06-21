Криштиану Роналду установил фантастическое достижение

Главное: Криштиану Роналду попал в книгу рекордов Гинесса. Известный португальский нападающий установил фантастическое достижение для национальных команд.

Детали: Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в книгу рекордов Гиннесса. Это произошло перед 200-м матчем за национальную команду, который пришелся на поединок против Исландии.

Представители издания вручили легендарному португальцу официальный сертификат.

Отметим, что 38-летний форвард — рекордсмен по количеству игр на уровне сборных. Роналду дебютировал за команду Португалии еще в 2003 году.

Также добавим, что именно гол, забитый Роналду, решил судьбу матча с Исландией. Португалия победила 1:0, а для самого нападающего этот мяч стал 123-м в футболке национальной сборной, что также является рекордом.

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