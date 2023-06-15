В ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

Главное: ВСУ за неделю продвинулись до 3 км в районе Малой Токмачки и до 7 км к югу от Великой Новоселки.

Детали: Украинские войска имеют определенные успехи на Запорожском направлении. Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в четверг, 15 июня.

«Силы обороны на запорожском направлении продолжают очистку украинских городов и поселков от захватчиков. За последнюю неделю наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км — в районе населенного пункта к югу от Великой Новоселки», — заявил Громов.

Он напомнил, что всего украинские силы освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

«Возвращено под контроль более 100 кв. км украинской территории», — добавил генерал.

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