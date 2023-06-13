Лидер ПСЖ стремится покинуть команду

Главное: Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с французским ПСЖ. Чемпионы Франции не хотят отпускать одного из своих лидеров бесплатно следующим летом, поэтому попытаются продать его уже этим летом.

Детали: Килиан Мбаппе решил больше не оставаться в ПСЖ. Напомним, что только прошлым летом форвард отказался переходить в мадридский Реал, подписав с французским клубом новый контракт.

Соглашение было рассчитано на два года, однако, оставаться ли в команде на второй сезон, решал сам форвард. Для этого он должен до 31 июля 2023 года уведомить руководство чемпионов Франции о своем решении.

И, похоже, что нападающий сборной Франции сделал свой выбор. Как сообщает Фабрицио Романо, Мбаппе проинформировал ПСЖ, что он не будет использовать свою опцию — это означает, что он станет свободным агентом летом 2024 года.

А журналист The Telegraph Джейсон Берт узнал, что французский клуб продаст одного из своих лидеров. Руководство команды не планирует бесплатно терять Мбаппе, а потому попытается летом найти покупателя на 24-летнего форварда.

В минувшем сезоне Килиан провел 43 матча за ПСЖ, в которых забил 41 гол и отдал десять голевых передач.

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