В Минздраве поставили точку в вопросе «эпидемии холеры» на Херсонщине

Главное: В Минздраве опровергли фейк об «эпидемии холеры» в Херсонской области. В ведомстве отметили, что ведется эпидемический контроль, и описало симптомы холеры.
Детали: Ужесточенный эпидемиологический надзор осуществляется на территории пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах Херсонской области. На затопленных территориях могут возникнуть разные болезни, однако заявления о «страшной эпидемии холеры» — очередной российский фейк. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«По соцсетям ходят сообщения о страшной эпидемии холеры. Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию — так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией, которую публикуют исключительно официальные источники», — говорится в сообщении.
На затопленных территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллезы, шигеллезы, острые кишечные инфекции, в частности, холера, ботулизм. Однако в пострадавших от подтопления и в соседних районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор.
«Также увеличен запас всех необходимых лекарств», — говорится в сообщении.
В Минздраве также сообщили о симптомах холеры:
— частый понос — до 10 и более раз в сутки;
— рвота;
— боли в животе.
Сильная водянистая диарея становится причиной потери жидкости, что приводит к серьезному обезвоживанию. В первые дни заболевания человек теряет до 10 л воды.
Крайне серьезное обезвоживание имеет следующие признаки:
— жажда, сухость во рту;
— темно-желтый цвет мочи; уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;
— головная боль;
— судороги мышц;
— резкое изменение черт лица:
— западание глаз,
— посинение губ и ушных раковин;
— ухудшение состояния кожи;
— холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;
— одышка и резкая слабость;
— головокружение;
— учащенное сердцебиение и дыхание;
— сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;
— возможен кратковременный обморок.
В тему: Жителям Херсона рассказали, пригодна ли вода в городе для употребления.