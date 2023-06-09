В Минздраве поставили точку в вопросе «эпидемии холеры» на Херсонщине

Главное: В Минздраве опровергли фейк об «эпидемии холеры» в Херсонской области. В ведомстве отметили, что ведется эпидемический контроль, и описало симптомы холеры.

Детали: Ужесточенный эпидемиологический надзор осуществляется на территории пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах Херсонской области. На затопленных территориях могут возникнуть разные болезни, однако заявления о «страшной эпидемии холеры» — очередной российский фейк. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«По соцсетям ходят сообщения о страшной эпидемии холеры. Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию — так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией, которую публикуют исключительно официальные источники», — говорится в сообщении.

На затопленных территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллезы, шигеллезы, острые кишечные инфекции, в частности, холера, ботулизм. Однако в пострадавших от подтопления и в соседних районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор.

«Также увеличен запас всех необходимых лекарств», — говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили о симптомах холеры:

— частый понос — до 10 и более раз в сутки;

— рвота;

— боли в животе.

Сильная водянистая диарея становится причиной потери жидкости, что приводит к серьезному обезвоживанию. В первые дни заболевания человек теряет до 10 л воды.

Крайне серьезное обезвоживание имеет следующие признаки:

— жажда, сухость во рту;

— темно-желтый цвет мочи; уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;

— головная боль;

— судороги мышц;

— резкое изменение черт лица:

— западание глаз,

— посинение губ и ушных раковин;

— ухудшение состояния кожи;

— холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;

— одышка и резкая слабость;

— головокружение;

— учащенное сердцебиение и дыхание;

— сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;

— возможен кратковременный обморок.

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