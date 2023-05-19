В Киев пришло метеорологическое лето

Главное: Метеорологическое лето в этом году посетило Киев на два дня позже среднемноголетних показателей. Оно пришло 13 мая.

Детали: Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через отметку в +15 градусов случился 13 мая. Именно это событие ознаменовало начало метеорологического лета в столице.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«Метеорологическая весна, которая началась 17 января и длилась 116 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца», — говорится в сообщении.

Интересно, что по данным специалистов, метеорологическое лето в этом году посетило Киев на два дня позже среднемноголетних показателей.

Так, самое ранее метеорологическое лето за 143 года наблюдений началось в 1996 году — 22 апреля, а самое позднее — 7 июня в 1990, 2001 годах.

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