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Новости > Бельгия готова учить украинцев пилотировать истребители F-16. Но есть одно «но»

Бельгия готова учить украинцев пилотировать истребители F-16. Но есть одно «но»

Автор: «Фраза»
17.05.23 13:53
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Бельгия готова учить украинцев пилотировать истребители F-16. Но есть одно «но»

Главное: Украинские пилоты могут пройти обучение на F-16 в Бельгии. В то же время, предоставить их нашей стране бельгийская сторона не может.

Детали: Бельгия готова научить украинцев пилотировать истребители F-16. Об этом заявили в кабинете премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, сообщает DeMorgen.

«На саммите в Гааге в начале этого месяца, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром, также поднимали вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов», — заявили в кабинете премьер-министр.

Отмечается, что бельгийские военно-воздушные силы летают на F-16 еще с конца 1970-х годов, в связи с чем имеют огромный опыт работы с этими истребителями.

Страна не может передать F-16 Украине из-за того, что все самолеты сейчас используются, в частности для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии. Как пояснил Александр де Кроо, Бельгия не может или не хочет отказываться от этих миссий.

В тему: Франция может уже сейчас начать обучение украинских пилотов.

Тэги: Украина, общество, обучение, Бельгия, F-16, истребители, пилоты

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