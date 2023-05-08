Оккупанты уничтожили базу отдыха на Одесщине. Еще пять — повреждены

Главное: В Одесской области при ударе РФ уничтожена база отдыха, еще пять — повреждены. Обстрелы были совершены крылатыми ракетами Х-22.

Детали: В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетного удара РФ разрушена база отдыха, также повреждены еще пять соседних баз и более 20 дачных домов. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Разрушения получило и трехэтажное складское здание. Один человек погиб, еще два человека получили ранения.

Отмечается, что обстрелы были произведены крылатыми ракетами Х-22.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

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