На Запорожье оккупанты спешно вывозят награбленное

Главное: Оккупанты вывозят награбленное из Запорожской области. В частности, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.

Детали: Россияне продолжают под предлогом эвакуации вывозить награбленное имущество из оккупированной части Запорожской области, сообщают в Генштабе ВСУ.

«Российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области. Так, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях. Для эвакуации представителей российских оккупационных администраций и так называемой „народной милиции“ вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили», — говорится в сообщении Генштаба.

6 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российская «эвакуация» из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар на пути от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.

В тему: В Мелитополе и Бердянске оккупанты закрывают продуктовые магазины.