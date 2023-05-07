Священники Киевской епархии УПЦ передали гуманную помощь военным и гражданским жителям Харьковщины и Донбасса

Главное: Священники и волонтеры Киевской епархии 1-4 мая доставили гуманитарный груз от Украинской Православной Церкви, Синодального отдела социальной помощи и гуманитарных вопросов военным и гражданским жителям в пострадавшие от войны регионы на Востоке.

«На этот раз удалось посетить наиболее пострадавшие села Лиманского района: Заречье, Торское. Передали жителям продукты питания, одеяла, одежду», - рассказал заместитель председателя синодального отдела по гуманитарным вопросам и благотворительности УПЦ протоиерей Андрей Дворовой.

В Свято-Успенскую Святогорскую Лавру доставили продукты и пасхальные подарки для братии и беженцев, а также мощный генератор, улучшающий ситуацию с энергообеспечением обители. Генератор мощностью 300 кВт был приобретен для Лавры Международным благотворительным фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

«Централизованная подача электроэнергии в Лавру прекратилась в связи с военными действиями в мае прошлого года, то есть уже год братия Лавры самостоятельно решает проблему обеспечения электроэнергией потребностей обители. Однако маломощными генераторами, находящиеся в распоряжении Лавры, невозможно полностью обеспечить потребности людей, прежде всего бытовые. Электроэнергия подается в жилые корпуса по графику и в объеме только для освещения помещений», – делятся в Святогорской лавре.

Кроме того, Миссия Милосердия посетила три боевых части Вооруженных Сил Украины, поздравили защитников с Пасхой, передали куличи и продукты питания.