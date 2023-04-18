На Черниговщине принялись отстреливать диких кабанов из-за чумы

Главное: В Черниговской области будут отстреливать диких кабанов, всему виной чума. Африканскую чуму свиней обнаружили в Ичнянском национальном природном парке в конце марта.

Детали: На территории Ичнянского национального природного парка в Черниговской области разрешили производить отстрел диких кабанов, чтобы не допустить распространения африканской чумы в регионе. Об этом Суспільному рассказала и. о. начальника отдела экономического и агропромышленного развития Прилуцкой РГА Людмила Ярошенко.

По ее словам, африканскую чуму свиней в парке обнаружили 29 марта. На заседании 17 апреля был утвержден список охотников, которым будет разрешен отстрел животных.

На территории Ичнянского нацпарка будут отстреливать всех свиней 32 охотника. После отстрела туши животных будут сжигать, а останки похоронят на специально отведенных местах. К ликвидации животных также будут привлечены работники полиции, ГСЧС, нацпарка и Нежинского лесного хозяйства.

Местные власти принимают меры по депопуляции больных диких кабанов. Болезнь касается исключительно диких кабанов, и приводит к их гибели. На сегодняшний день нет другого способа выведения африканской чумы, как сокращение численности кабанов.

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