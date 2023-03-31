Венгрия призвала «воздержаться от эскалации» войны в Украине

Главное: Парламент Венгрии принял резолюцию по войне в Украине. Призывает «воздержаться от эскалации».

Детали: Парламент Венгрии принял резолюцию по Украине. В ней зафиксирован призыв к мировому сообществу способствовать мирному урегулированию войны в нашей стране, а также «воздержаться от эскалации».

На заседании, которое состоялось в пятницу, 31 марта, 130 депутатов проголосовали «за», 24 выступили «против», а еще 45 парламентариев не приняли участия в голосовании.

Информируется: «Европа переживает дни дрейфа к войне, а Европарламент требует дополнительных поставок оружия, чтобы на поле боя отправляли истребители, вертолеты, ракетные комплексы, танки и другие боеприпасы».

Отмечается: «Часть государств-членов уже взяла на себя обязательства по дальнейшим поставкам вооружений. Эти шаги могут привести к мировой войне».

В документе сказано: «Ввиду всего этого и четкого посыла апрельских выборов 2022-го года Национальное собрание делает следующие выводы: выражаем нашу приверженность миру. Мы ожидаем от всех членов международного сообщества, что они будут действовать во имя наискорейшего мира и будут избегать тех шагов, которые связаны с расширением войны».

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