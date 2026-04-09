В Украину нагрянула настоящая зима

Какой будет погода в Украине в четверг, 9 апреля? Об этом поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в нашей стране местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром на востоке страны местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, заморозки на поверхности почвы, в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях и в воздухе 0-3 градуса. Днем плюс 3-8, на юге и востоке до 11 тепла.

В Киеве завтра ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью 1-3 тепла (на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса), днем плюс 5-7.

