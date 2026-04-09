В МИД Украины сделали заявление по поводу Пасхального перемирия

В МИД Украины сделали важное заявление по поводу Пасхального перемирия. Его озвучил спикер ведомства Георгий Тихий.

Дипломат сказал: «Мы подтверждаем готовность Украины к Пасхальному перемирию. Она остается в силе. И к энергетическому перемирию. Если Россия прекращает удары, то и Украина готова зеркально».

Также добавляется, что Ближний Восток показал, что могут срабатывать такие договоренности, даже с такими режимами, как иранский, который демонстрировал неконструктивность много лет.

Ранее Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия.