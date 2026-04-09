В ближайшие три дня в Украине ожидаются заморозки

Погода в Украине серьезно испортилась. Как говорят синоптики, ночью 9, 10 и 11 апреля в нашей стране на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса.

В связи с этим Гидрометцентр объявил І уровень опасности, желтый.

Добавляется, что сегодня ночью в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях, ночью 10 и 11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-3 градуса – объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Увы, по словам экспертом небесной канцелярии, заморозки пагубно скажутся на раннецветущих плодовых деревьях.

