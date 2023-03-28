Джошуа хочет драться не только с Усиком, но и с Фьюри

Главное: Энтони Джошуа не против встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри. По его словам, лучшего времени для этого боя не будет.

Детали: Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа, который проиграл все свои пояса украинцу Александру Усику, заявил о желании провести бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Британский боксер считает, что сейчас пришло время организовать поединок с соотечественником после неудачных предыдущих попыток.

«Лучшего времени для нашего боя не будет. Мне кажется, что сейчас, если его поединок с Усиком не состоится и если Фьюри за это время не подерется с кем-то другим, он нуждается во мне. Кто виноват в срыве нашего боя в декабре? Может быть, я? Я же не уложился в его дедлайн», — приводит слова Джошуа Boxing Social.

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