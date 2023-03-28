На Хмельнитчине перевернулся автобус с пассажирами

Главное: В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами. В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров, в том числе двое детей.

Детали: Автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области. Авария произошла во вторник, 28 марта.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Авария произошла в Волочинском районе. По информации полиции, водитель автобуса «Неоплан» сообщением Варшава-Одесса не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Среди них было двое детей.

На месте аварии работают правоохранители, соответствующие службы и медики. Число пострадавших и их травмы определяются.

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