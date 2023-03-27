Зеленский посетил позиции украинских бойцов на Запорожье

Главное: Владимир Зеленский ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск на Запорожье и провел совещание с военным командованием, руководителями Запорожской области.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область, в ходе которой посетил передовые позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 27 марта.

Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей, — сказал Зеленский военным.

Он вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук Главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и За мужество ІІІ степени.

Также Зеленский ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск (ОГВ) Запорожье и провел совещание с военным командованием, руководителями правоохранительных органов Запорожской области.

Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе и обеспечении потребностей внутренне перемещенных лиц.

Командующий ОГВ Запорожье, генерал-майор Сергей Литвинов доложил об оперативной обстановке и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач.

Зеленский также заслушал информацию руководства СБУ и Нацполиции в области.

В тему: На прошлой неделе Зеленский посетил самую горячую точку на фронте.