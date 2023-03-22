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Новости > Обедненный уран: Великобритания поставит Украине супербронебойные, опасные для окружающей среды и здоровья снаряды

Обедненный уран: Великобритания поставит Украине супербронебойные, опасные для окружающей среды и здоровья снаряды

Александр Панько
21.03.23 22:29
176
Обедненный уран: Великобритания поставит Украине супербронебойные, опасные для окружающей среды и здоровья снаряды

Главное: Великобритания предоставит к боевым танкам Challenger 2 снаряды с начинкой из обедненного урана. Ряд экспертов утверждает, что обедненный уран заражает окружающую среду и вызывает раковые заболевания.

Детали: Великобритания предоставит к боевым танкам Challenger 2 высокоэффективные боеприпасы — снаряды с начинкой из обедненного урана. В РФ заявили, что будут оценивать передачу Украине таких боеприпасов, как предоставление ядерного оружия.
 
Обедненный уран (англ. depleted uranium, DU) — это вид урана, который остается после процесса обогащения урана для использования в ядерных реакторах или оружейных системах. Он состоит в основном из изотопов урана-238, которые остаются после отделения изотопа урана-235, который является ключевым компонентом ядерного топлива.
 
Обеднённый уран обладает высокой массовой плотностью, благодаря чему боеприпасы из него обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения любых преград.
 
Ряд экспертов утверждает, что обедненный уран заражает окружающую среду и вызывает раковые заболевания. При попадании обедненного урана в цель, он может превращаться в мелкие частицы, которые могут легко распространяться по воздуху и загрязнять почву и воду.

В связи с этим, существует международное соглашение, которое регулирует использование обедненного урана в военных целях, и в некоторых странах запрещено его использование вообще.

Впервые производить боеприпасы из обеднённого урана начали в нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Вооружённые силы США использовали их в 1991 году в Персидском заливе, в ходе войны в Боснии, при бомбардировках Югославии (1999), в иракской войне (с 2003 года). В одной только Сербии после этого заболели раком более 30 тысяч человек. Из них 18 тысяч умерли. Страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.
 
 
Тэги: обедненный уран

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