Главное: Великобритания предоставит к боевым танкам Challenger 2 снаряды с начинкой из обедненного урана. Ряд экспертов утверждает, что обедненный уран заражает окружающую среду и вызывает раковые заболевания.

Детали: Великобритания предоставит к боевым танкам Challenger 2 высокоэффективные боеприпасы — снаряды с начинкой из обедненного урана. В РФ заявили, что будут оценивать передачу Украине таких боеприпасов, как предоставление ядерного оружия.

Обедненный уран (англ. depleted uranium, DU) — это вид урана, который остается после процесса обогащения урана для использования в ядерных реакторах или оружейных системах. Он состоит в основном из изотопов урана-238, которые остаются после отделения изотопа урана-235, который является ключевым компонентом ядерного топлива.

Обеднённый уран обладает высокой массовой плотностью, благодаря чему боеприпасы из него обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения любых преград.

Ряд экспертов утверждает, что обедненный уран заражает окружающую среду и вызывает раковые заболевания. При попадании обедненного урана в цель, он может превращаться в мелкие частицы, которые могут легко распространяться по воздуху и загрязнять почву и воду.

В связи с этим, существует международное соглашение, которое регулирует использование обедненного урана в военных целях, и в некоторых странах запрещено его использование вообще.

Впервые производить боеприпасы из обеднённого урана начали в нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Вооружённые силы США использовали их в 1991 году в Персидском заливе, в ходе войны в Боснии, при бомбардировках Югославии (1999), в иракской войне (с 2003 года). В одной только Сербии после этого заболели раком более 30 тысяч человек. Из них 18 тысяч умерли. Страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.