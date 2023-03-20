По Киеву поехали новые украинские трамваи

Главное: В Киеве на маршрут вышли новые украинские трамваи. Всего – восемь штук.

Детали: В понедельник, 20 марта, в Киеве на маршрут вышли новые трамваи украинского производства. Восемь машин собрали на «Татра-Юг», информирует КГГА.

Они будут ездить на маршруте №33 (Троещина-Дарница).

Ожидается, что в пиковые часы интервал движения составит пятнадцать минут.

В мэрии информируют: «Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком. В общей сложности обновили 1076 метров пути, заменили 1809 шпал, демонтировали два стрелочных переезда».

Сейчас завершаются работы по благоустройству.

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