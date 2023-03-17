Стало известно о смертельной опасности испорченного хлеба

Главное: Заплесневелый хлеб есть небезопасно. Он таит в себе смертельную угрозу.

Детали: Плесень на хлебе таит в себе смертельную угрозу для детей, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом. Об этом поведали эксперты службы безопасности пищевых продуктов и инспекции министерства сельского хозяйства США.

Сообщается, что необходимо выбрасывать всю буханку хлеба, а не срезать с нее пораженные плесенью участки.

Информируется следующее: «В отличие от бактерий, плесневые грибы состоят из клеток, видимых невооруженным глазом, со спорами, придающими им цвет. Это облегчает их обнаружение и предотвращение использование испортившихся продуктов в пищу».

Поясняется, что некоторые виды плесени вызывают аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Отмечается, что при определенных условиях плесень производит микотоксины: это ядовитые вещества, провоцирующие развитие болезней, говорится в исследовании.

Кроме этого стало известно о том, что на заплесневелом хлебе может быть несколько разных видов грибка. Кроме того что плесень поражает верхушку продукта, она может распространяться вглубь пористой пищи.

Специалисты говорят, что колония плесени диаметром сантиметр на поверхности также проникает на сантиметр вглубь пищи.

Резюмируется: «Плесень, в отличие от бактерий, не вызывает внезапного пищевого отравления. Однако воздействие некоторых пищевых микотоксинов может быть быстрым и острым. Если человек съест большое количество токсичной плесени, у него может развиться желудочно-кишечное расстройство, печеночная или почечная недостаточность. Это смертельно опасно».

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