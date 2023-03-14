В NASA назвали две главные угрозы для мира

Главное: Миру угрожают засухи и наводнения. Об этом говорят в NASA.

Детали: В NASA говорят, что погодные катаклизмы в мире усилятся. Как передает CNN, человечеству угрожают засухи и наводнения, которые станут более частными явлениями.

Информируется, что интенсивность стихийных бедствий во всем мире, от продолжительных засух до сильных наводнений, увеличилась за последние два десятилетия, поскольку глобальные температуры поднялись до рекордных уровней.

В публикации сказано, что ведущий автор исследования и гидролог NASA Мэтью Роделл проанализировал спутниковые данные за 2002-2021-е годы и оценил размер, продолжительность и серьезность погодных катаклизмов - насколько они влажнее или суше, чем обычно.

Отмечается, что было выявлено 505 экстремально влажных явлений и 551 экстремально засушливое явление, 70% из них длились шесть месяцев или меньше, а около 10% более года.

Выяснилось, что интенсивность и частота этих экстремальных явлений возросла с 2015-го года, когда началась тенденция к рекордно теплым годам.

Специалист поведал: «По мере того, как мир нагревается, мы увидим большую глобальную интенсивность всех влажных и засушливых явлений, что означает, что они будут более частыми, масштабными и более серьезными в целом».

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