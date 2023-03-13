Си Цзиньпин может встретиться с Зеленским в онлайн-формате

Главное: Си Цзиньпин может встретиться с Владимиром Зеленским в онлайн-формате. После своего визита в Москву.

Детали: После своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание The Wall Street Journal.

Уточняется, что это будет первый разговор политиков с 24 февраля прошлого года.

В публикации сказано: «Встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, с последним из которых планируется проведение онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания войны в Украине».

В тему: Визит Си Цзиньпина в Москву может состояться раньше, чем ожидалось.