Кулеба рассказал, что ждет Путина и его соратников

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночную массированную ракетную атаку России. По его словам, Путина и его соратников ждет спецтрибунал.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю массированную атаку по Украине «российским варварством» и заявил, что лидер РФ Владимир Путин и его соратники однажды будут привлечены к ответственности за преступление агрессии.

«Ночью Россия нанесла массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, только российское варварство», — написал глава МИД в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что придет день, когда президент РФ Владимир Путин и его соратники будут привлечены к ответственности на специальном трибунале.

В тему: В России назвали ракетную атаку по Украине «ответом за Брянск».