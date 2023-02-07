На оккупированных территориях россияне ввели штрафы за обращение гривны

Главное: На временно оккупированных территориях россияне вводят штрафы за обращение гривны. Украинцы отказываются пользоваться рублем и игнорируют запрет на обращение гривны.

Детали: Оккупанты усилили ответственность за обращение национальной украинской валюты. Теперь за продажу товаров в гривне предусмотрен штраф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, украинцы на временно оккупированных территориях отказываются пользоваться рублем и игнорируют запрет на обращение гривны. Поэтому российские военные с начала года ввели рейды по торговым точкам, где принимают гривну.

«С 1 января враг начал рейды по магазинам, принимающим украинскую валюту. Также оккупанты задержали валютчиков, которые осуществляли обмен. Кроме того, во время обысков изымают терминалы украинских банков», — рассказывает ЦНС.

Однако никакие меры не помогают, поэтому «оккупационные власти» внедрили штраф в размере 300 тысяч рублей.

ЦНС напоминает, что оккупанты с 1 января запретили обращение гривны, ведь пытаются взять под контроль жителей временно оккупированных территорий. Поэтому стараются сделать их зависимыми от выплат в рублях и таким образом повысить уровень паспортизации.

«Ибо именно российский паспорт является необходимым условием получения выплат», — объясняет Центр.

И добавляет: эта история иллюстрирует настоящую степень поддержки оккупантов местными жителями, а не те цифры, которые рисуют россияне на псевдореферендумах.

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