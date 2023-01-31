Приходы УПЦ в Западной Европе провели благотворительные концерты в поддержку ВСУ

Главное: Приходы Украинской Православной Церкви за рубежом провели благотворительные концерты, на которых были собраны средства для ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua , концерты прошли по Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и с участием победителя конкурса «Голос страны 7» протоиерея Александра Клименко.

27 января, по приглашению верующих и настоятеля храма в Лейпциге (Германия) иерея Максима Бойчуры, протоиерей Александр Клименко провел благотворительный концерт в помещении главного университета города Лейпциг, на котором удалось собрать пожертвования в сумме 2 тысячи евро.

29 января, в приходе в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Хостельбро (Дания) также были проведены благотворительный концерт и ярмарка в местной лютеранской церкви Nørrelandskirkens. За вечер приходом было собрано средств на пять палаток для ремонтных бригад Вооруженных сил Украины.

«Все украинцы в одной лодке и цель у нас одна — победа. Так что не раскачиваем лодку, а вместе двигаемся к нашей общей цели!», — сказал настоятель прихода в Хольстебро священник Евгений Мартынюк.