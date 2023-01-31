Приходы УПЦ в Западной Европе провели благотворительные концерты в поддержку ВСУ

В Ровенской области «заминировали» все учебные заведения
Около 30% украинцев вынуждено сидят без света, — Минэнерго
Буданов рассказал, на чем сосредоточится Россия в этом году
Аналитики говорят, что Россия готовит новое наступление
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 127,5 тысяч солдат
В Мелитополе кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора, — соцсети
Россия готовится к новому наступлению, — Столтенберг
Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине
Шмыгаль озвучил амбициозный план Украины по вступлению в ЕС
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 126 650 солдат