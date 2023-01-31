Блинкен передал Лаврову определенное послание по Украине

Главное: Глава МИД Египта Самех Шукри передал Лаврову «определенное послание» от госсекретаря США Блинкена. Ранее похожее послание госсекретарь США передал Лаврову через министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Детали: Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что во время визита в Египет его коллега Самех Шукри передал ему «определенное послание» от госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом Лавров сказал по итогам переговоров с главой МИД Египта.

Письмо Блинкена посвящено Украине и содержит призывы «уйти и прекратить», сказал глава российского МИД, вероятно, имея ввиду, уйти из Украины и прекратить агрессивную войну.

Ранее похожее послание госсекретарь США передал Лаврову через министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

В тему: Лавров заявил, что США «переходят все границы».