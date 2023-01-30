Православные волонтеры передали помощь медикам и жителям Донетчины

В тему: На Сумщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь жителям пострадавших сел Харьковщины.
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В тему: На Сумщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь жителям пострадавших сел Харьковщины.
В Мелитополе кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора, — соцсети
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