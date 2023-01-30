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Новости > Православные волонтеры передали помощь медикам и жителям Донетчины

Православные волонтеры передали помощь медикам и жителям Донетчины

Александра Кудрявцева
30.01.23 14:30
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Православные волонтеры передали помощь медикам и жителям Донетчины
Главное: Волонтеры молодежного движения «Парасолька», действующего при киевском Вознесенском храме на Демеевке, передали гуманитарную помощь в прифронтовые города Донецкой области.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу православных волонтеров в Фейсбук, в больницу в Бахмутском районе передали раскладушки с матрасами.
 
«В палатах везде выбиты окна, и из-за обстрелов окна постоянно повреждаются. Больные находятся в коридоре, на каталках или на холодном полу на матрасах. Благодаря Вашей помощи больные смогут лежать на раскладушках», — поделились волонтеры.
 
Также православная молодежь собрала гуманитарную помощь в города Часов Яр и Северск Бахмутского района, которую передали настоятелям храмов, которые заботятся о пожилых людях.
 
«Священники не покидают свою паству, служат и помогают жителям во фронтовых городах, под постоянными обстрелами, там остались, в основном, старики и социально незащищенные люди, которым некуда ехать. В городах тяжелая ситуация, нет отопления, света, воды, газа, люди живут в основном в подвалах. Отвезли четыре больших буржуйки с трубами, чтобы обогревать людей и бензопилы, чтобы люди могли пилить дрова для буржуек», — отметили в «Парасольке».

В тему: На Сумщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь жителям пострадавших сел Харьковщины.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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