Православные волонтеры передали помощь медикам и жителям Донетчины

«В палатах везде выбиты окна, и из-за обстрелов окна постоянно повреждаются. Больные находятся в коридоре, на каталках или на холодном полу на матрасах. Благодаря Вашей помощи больные смогут лежать на раскладушках», — поделились волонтеры.

«Священники не покидают свою паству, служат и помогают жителям во фронтовых городах, под постоянными обстрелами, там остались, в основном, старики и социально незащищенные люди, которым некуда ехать. В городах тяжелая ситуация, нет отопления, света, воды, газа, люди живут в основном в подвалах. Отвезли четыре больших буржуйки с трубами, чтобы обогревать людей и бензопилы, чтобы люди могли пилить дрова для буржуек», — отметили в «Парасольке».