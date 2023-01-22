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Новости > Минобороны Украины заявляет, что обвинения в «распиле» средств это - умышленные манипуляции

Минобороны Украины заявляет, что обвинения в «распиле» средств это - умышленные манипуляции

Александр Панько
22.01.23 11:53
312
Минобороны Украины заявляет, что обвинения в «распиле» средств это - умышленные манипуляции

Главное: МОУ отреагировало на расследование о завышении цен закупок питания для украинских военнослужащих. В МОУ все обвинения отрицают.

Детали: Министерство обороны Украины отреагировало на журналистское расследование, в котором говорится о завышении цен закупок питания для украинских военнослужащих. Военные все обвинения отрицают.

«Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — говорится в официальном заявлении Минобороны.

Там говорится также о том, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о закупках, ставших предметом журналистского расследования.

Кроме того, Минобороны готовит материалы в СБУ «с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».

Но обещает провести внутреннюю проверку, и в случае обнаружения коррупционных схем, наказать виновных по закону.

В тему: Минобороны Украины «пилит» деньги на питании для солдат, — результаты расследования

 
Тэги: Министерство обороны Украины, криминал

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