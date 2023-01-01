В УПЦ заявили, что в 2023 году у Лавры есть все законные основания совершать богослужения в Успенском Соборе и Трапезной церкви

Главное: Срок действия договоров автоматически продлевается в период военного положения и в течение четырех месяцев после его окончания.

«Заповедник „Киево-Печерская лавра“ своим письмом от 27 декабря 2022 года сообщил о том, что действие договора о пользования Успенским собором и Трапезной церковью Лавры заканчивается 31 декабря 2022 года и он не может быть продлен. Аргументируя свое решение, в Заповеднике сослались на то, что Министерство культуры выступило против продления данного договора, и Указом Президента были применены персональные санкции к иерархам УПЦ », — говорится в сообщении.

Согласно п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 года № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения», договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения. Кроме случая, когда балансодержатель за 30 календарных дней до даты окончания договора аренды сообщил арендодателю и арендатору о непродлении договора аренды по основаниям, определенным ст. 19 ЗУ Об аренде государственного и коммунального имущества. Обращаем внимание, что основания, указанные в письме от Заповедника, не попадают под определение ст. 19.

В Юротделе УПЦ подчеркнули, что такие действия со стороны заповедника являются незаконными. «Даже если срок действия договоров завершился, он автоматически продлевается на период военного положения и в течение четырех месяцев после его окончания», — добавили юристы.

«Кроме того, если Заповедник имел намерение не продлевать действие договоров, они должны были уведомить за 30 дней до даты окончания договоров, чего сделано не было», — отметили в сообщении.

«В случае, если Минкультуры и Заповедник считают обратное, они могут доказать свою правоту в суде, а до тех пор пользования Успенским собором и Трапезной церковью Лавры является правомерным и законным. Любые действия, препятствующие пользованию, являются незаконными, создают вражду на религиозной почве и нарушают права прихожан и братии Киево-Печерской лавры УПЦ », — подытожили в Юротделе УПЦ