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Новости > В УПЦ заявили, что в 2023 году у Лавры есть все законные основания совершать богослужения в Успенском Соборе и Трапезной церкви

В УПЦ заявили, что в 2023 году у Лавры есть все законные основания совершать богослужения в Успенском Соборе и Трапезной церкви

Александра Кудрявцева
31.12.22 15:30
388
В УПЦ заявили, что в 2023 году у Лавры есть все законные основания совершать богослужения в Успенском Соборе и Трапезной церкви
Главное: Срок действия договоров автоматически продлевается в период военного положения и в течение четырех месяцев после его окончания.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом говорится в комментарии Юридического отдела УПЦ по поводу ситуации вокруг соборов Киево-Печерской Лавры.
 
«Заповедник „Киево-Печерская лавра“ своим письмом от 27 декабря 2022 года сообщил о том, что действие договора о пользования Успенским собором и Трапезной церковью Лавры заканчивается 31 декабря 2022 года и он не может быть продлен. Аргументируя свое решение, в Заповеднике сослались на то, что Министерство культуры выступило против продления данного договора, и Указом Президента были применены персональные санкции к иерархам УПЦ», — говорится в сообщении.
 
Согласно п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 года № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения», договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения. Кроме случая, когда балансодержатель за 30 календарных дней до даты окончания договора аренды сообщил арендодателю и арендатору о непродлении договора аренды по основаниям, определенным ст. 19 ЗУ Об аренде государственного и коммунального имущества. Обращаем внимание, что основания, указанные в письме от Заповедника, не попадают под определение ст. 19.
 
В Юротделе УПЦ подчеркнули, что такие действия со стороны заповедника являются незаконными. «Даже если срок действия договоров завершился, он автоматически продлевается на период военного положения и в течение четырех месяцев после его окончания», — добавили юристы.
 
«Кроме того, если Заповедник имел намерение не продлевать действие договоров, они должны были уведомить за 30 дней до даты окончания договоров, чего сделано не было», — отметили в сообщении.
 
«В случае, если Минкультуры и Заповедник считают обратное, они могут доказать свою правоту в суде, а до тех пор пользования Успенским собором и Трапезной церковью Лавры является правомерным и законным. Любые действия, препятствующие пользованию, являются незаконными, создают вражду на религиозной почве и нарушают права прихожан и братии Киево-Печерской лавры УПЦ», — подытожили в Юротделе УПЦ.
 
В тему: В Юротделе УПЦ заявили, что будут оспаривать в суде отказ в оренде Верхней лавры.
 

Тэги: Лавра, УПЦ

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