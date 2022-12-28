Названы лучшие футболисты УПЛ 2022-го года

Главное: Артем Довбик признан лучшим футболистом УПЛ в 2022-м году. В прошлом году он тоже был первым.

Детали: 25-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик стал лучшим футболистом УПЛ в 2022-м году. Опрос традиционно с 1995-го года проводила газета «Команда».

В голосовании принимали участие игроки и тренеры всех клубов УПЛ.

Всего Артем Добвик набрал 393 бала. Примечательно, что за него свои голоса отдали 176 респондентов (69% от общего числа): 75 человек поставили его на первое место, 67 – на второе, а 34 – на третье.

Футболист был лучшим и по итогам 2021-го года.

В уходящем году Артем Довбик провел в УПЛ 14 матчей, забив в них 11 голов и отдав две результативные передачи.

Бомбардир немного обогнал главную звезду донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика, который набрал 375 балов.

Третье же место с 175 балами занял еще один представитель «Днепра-1» полузащитник Александр Пихаленок.

Справка :

От каждого клуба в опросе участвуют 15 футболистов и главный тренер. За первое место начисляют три очка, за второе – два, а за третье – одно.

В тему: Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030.