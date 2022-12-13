Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК, который мог «вернуть» Януковича

Главное: Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК. Теперь итоговое решение остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детали: Верховная рада сегодня, 13 декабря, одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в «Слуге народа».
Как сообщил изданию собеседник, парламент проголосовал и отправил законопроект на немедленную подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Тем временем нардеп от «Голос» Ярослав Железняк подтвердил решение Рады.
«Рада проголосовала за #5369 по ликвидации ОАСК и #5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда», — Железняк.
По его словам, оба законопроекта были поддержаны в целом, «за» отдали свои голоса 310 и 326 парламентариев соответственно.
По фракциям за ликвидацию ОАСК проголосовали:
— «Слуга народа» — 194;
— «Европейская солидарность» — 24;
— «Батькивщина» — 11;
— «Платформа за жизнь и мир» — 20;
— «За майбутнє» — 12;
— «Голос» — 13;
— «Довира» — 14;
— «Восстановление Украины» — 13;
— Внефракционные — 9.
Теперь итоговое решение остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.
В конце декабря прошлого года, почти за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ, ОАСК открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде по поводу признания парламентом факта его самоустранения от исполнения полномочий главы государства. В частности, Янукович требовал признать, что у парламента нет полномочий для принятия таких актов.
Уже в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у РФ был план по возвращению Януковича к власти в том числе и через ОАСК, который должен был признать незаконным отстранение беглого президента от руководства страной.
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