Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК, который мог «вернуть» Януковича

Главное: Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК. Теперь итоговое решение остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детали: Верховная рада сегодня, 13 декабря, одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в «Слуге народа».

Как сообщил изданию собеседник, парламент проголосовал и отправил законопроект на немедленную подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Тем временем нардеп от «Голос» Ярослав Железняк подтвердил решение Рады.

«Рада проголосовала за #5369 по ликвидации ОАСК и #5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда», — Железняк.

По его словам, оба законопроекта были поддержаны в целом, «за» отдали свои голоса 310 и 326 парламентариев соответственно.

По фракциям за ликвидацию ОАСК проголосовали:

— «Слуга народа» — 194;

— «Европейская солидарность» — 24;

— «Батькивщина» — 11;

— «Платформа за жизнь и мир» — 20;

— «За майбутнє» — 12;

— «Голос» — 13;

— «Довира» — 14;

— «Восстановление Украины» — 13;

— Внефракционные — 9.

Теперь итоговое решение остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце декабря прошлого года, почти за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ, ОАСК открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде по поводу признания парламентом факта его самоустранения от исполнения полномочий главы государства. В частности, Янукович требовал признать, что у парламента нет полномочий для принятия таких актов.

Уже в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у РФ был план по возвращению Януковича к власти в том числе и через ОАСК, который должен был признать незаконным отстранение беглого президента от руководства страной.

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