Обнаружена взаимосвязь между температурой воздуха и риском умереть

Главное: Слишком высокая или слишком низкая температура воздуха угрожает здоровью. Она повышает риск смерти от сердечнососудистых заболеваний.

Детали: Международная группа ученых выяснила, что слишком высокая или слишком низкая температура воздуха способствует увеличению риска смерти от сердечнососудистых заболеваний. Их отчет цитирует Circulation.

Информируется, что эксперты проанализировали базу данных смертей от сердечнососудистых заболеваний в 567 городах в 27 странах на пяти континентах, охватив период 1979-2019-х годов.

Сообщается, что показатели дневных температур были получены с метеостанций, а также путем объединения данных прошлых наблюдений с погодными моделями.

Как отмечается, в анализ было включено более 32 миллионов случаев смерти, связанных с сердечнососудистыми заболеваниями, включая 11,7 миллиона от ишемической болезни сердца, 9,35 миллиона от инсульта, 3,57 миллиона от сердечной недостаточности и 670 тысяч от аритмии.

Выяснилось следующее: самые низкие и самые высокие температуры воздуха связаны с более высоким риском смерти от любых сердечнососудистых причин, ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности.

В работе говорится, что на жаркие дни и холодные дни приходилось 2,2 и 9,1 дополнительной смерти на каждую тысячу смертей от сердечнососудистых заболеваний соответственно. Сердечная недостаточность была связана с самой высокой долей избыточной смертности от экстремальной погоды. На самые жаркие и самые холодные дни приходилось 2,6 и 12,8 дополнительной смерти на каждую тысячу смертей от сердечной недостаточности соответственно.

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