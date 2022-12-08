Предстоятель УПЦ рассказал, кто является настоящим миротворцем

Главное: Настоящими миротворцами являются люди, примирившие себя с Богом.

«Когда человек согрешает, то он воюет против Божественной любви, а когда он раскаивается в своих грехах, то примиряется с Господом и в совесть такого человека приходит мир. Человек, который примирился с Богом, становится миротворцем и для других людей. Он способен помочь и другим людям примириться — и с Богом, и между собой», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что миротворцы именуются сынами Божьими, потому что они верные дети своего Творца, Который является Богом мира.

«Подвиг миротворцев состоит в жертвенной молитве. Мы молимся, чтобы Господь простил нам наши грехи и наполнил любовью и сердца всех людей и особенно тех, которые сегодня убивают наших людей, разрушают наши города, деревни, чтобы они вспомнили, что Бог поместил нас на землю не для того, чтобы мы убивали друг друга, чтобы грабили друг друга, а для того чтобы мы жили в мире, в любви к Богу и друг к другу», — объяснил он.

«Покаяние уничтожает вражду против Бога. Кто смог сам примириться с Богом, может помочь примириться с Богом и другим. Такой человек является настоящим миротворцем», — подытожил Митрополит Онуфрий