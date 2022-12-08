Предстоятель УПЦ рассказал, кто является настоящим миротворцем

Падают темпы роста населения Земли
Журнал TIME признал Зеленского человеком года
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и ракет, - СМИ
Стало известно, когда состоится «финансовый Рамштайн»
В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине
В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
В Минобороны рассказали о необходимости дополнительной мобилизации в Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 92 740 солдат
В СНБО назвали сроки освобождения Донбасса и Крыма
Названы сроки на восстановление энергосистемы Украины