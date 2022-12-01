Митрополит УПЦ объяснил духовное значение «Символа веры» для каждого христианина

Главное: Молитва «Символ веры» — духовный паспорт христианина.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом профессор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Климент (Вечеря) рассказал в беседе с протоиереем Александром Клименко в новом выпуске проекта «Тайны богослужения».

«Символ веры» определяет для нас понимание Бога, Его значение в нашей жизни и всей Вселенной, открывает смысл нашего бытия«, — пояснил владыка.

Митрополит Климент рассказал, что чтение «Символа веры» происходит перед началом особой части Литургии под названием «Евхаристический канон». Он объяснил, почему важно, чтобы все, кто на данный момент находятся в церкви, были христианами, которые приняли Святое Крещение.

«Если мы внимательно взглянем на те молитвы, которые совершает во время Евхаристии священник или епископ, то он не сам от себя умоляет Господа, что Он послал Духа Святого на наши Дары — на Хлеб и Вино, а совершает эту молитву от имени всех тех, кто в церковном собрании сейчас присутствует, — отметил владыка. — Все те, кто стоит в храме во время Литургии, не пассивно находятся в храмовом помещении, а являются участниками этой Евхаристической молитвы».

Как отметил митрополит Климент, «сегодня причастность к Православной Церкви иногда определяется внешним видом, например тем, что мы носим на себе нательный крест, но самый главный признак, отличающий человека верующего от неверующего, — это содержание его веры».

Владыка подчеркнул, что несмотря на то, что многие называют себя верующими, однако не могут считаться членами Церкви в полном смысле этого слова, поскольку их вера не соответствует тому содержанию, которое было определено Церковью на основе Священного Писания, Святыми Вселенскими Соборами и того понимания , которое мы переняли от святых отцов.

«Очень важно, чтобы мы проявляли свою веру, исповедуя „Символ веры“, — подчеркнул он. — Эти двенадцать строчек должны знать все — они подобны нашему духовному паспорту. Когда мы спрашиваем кого-то о его вере — верующий человек, или неверующий, или православный, или к какой-то другой конфессии принадлежит, то определение того, кто он вытекает из того, как он формулирует свою веру».

Митрополит Климент обратил внимание, что традиция всем вместе петь в храме «Символ веры» «это не только чрезвычайно красиво, но и ответственно».

Владыка напомнил, что очень важно о вере свидетельствовать жизнью.

«Мы имеем от святых отцов запечатленым на скрижалях нашего верующего сердца „Символ веры“. Все, что православный человек выстраивает в своей духовной жизни, должно соответствовать этой вере. Ведь было давным-давно святыми отцами подчеркнуто, что какова наша вера, такова и наша жизнь. И наша жизнь, наоборот, показывает, как мы верим. Если наша жизнь благочестива и соответствует Евангельскому слову, то это значит, что мы верим и исповедуем Того, Кто это слово сказал к нам. Если эта жизнь далека от тех наставлений, которые мы имеем в Евангелии и „Символе веры“, то, конечно, мы не можем говорить о том, что наша вера истинна. Мы можем говорить во что бы то ни стало и петь во что-либо в храме, но это будет далеко от того, что мы сможем засвидетельствовать на Суде Божьем, когда предстанем перед Небесным Владыкой во время Его Пришествия, когда все люди должны дать ответ за свою жизнь. Это та сила, которая направляет нашу жизнь, если эта сила у нас крепка, то жизнь наша будет исполнена благочестия — и все будет согласно воле Божией», — подытожил митрополит Климент.

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