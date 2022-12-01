Священник УПЦ объяснил, как молиться Ангелу Хранителю

Главное: Ангел Хранитель — молитвенник и наставник.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Ангел Хранитель сам знает, что из наших просьб донести Богу, но все равно нельзя от него что-то требовать. Степенная, сосредоточенная и кроткая молитва должна быть у нас, ведь „старший брат“ может и разгневаться. На то он и „старший“, чтоб выполнять также и наставнические функции. Ангел Хранитель, как и Господь, прежде всего, заботиться о спасении нашей души и будет, в меру своих возможностей, корректировать наш жизненный путь, а это может быть не всегда приятно», — объяснил священник.

Отец Владимир напомнил, что сила молитвы зависит не от словесной формулировки, а от чистоты сердца, от личного усердия, от навыка концентрировать свое внимание и не рассеивать ум на посторонние мысли.

«Не бывает также и универсальных молитв, точнее самой универсальной молитвой может быть краткая Иисусова молитва, но до ее непрестанного чтения еще нужно дорасти», — отметил священник.

Он подчеркнул, что молитва Ангелу Хранителю на каждый день должна содержать просьбы об избавлении от греха и пороков, о помощи в духовном возрастании, в укреплении веры.

«Все это есть в тех вечерних и утренних правилах, содержащихся в молитвословах», — подытожил священник.

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