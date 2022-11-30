Украинская певица странно прокомментировала продолжающуюся войну

Главное: Ани Лорак высказалась о войне в Украине. Она назвала ее хаосом.
Детали: Проживающая в России украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которую часто ругают в социальных сетях за молчание по поводу войны в нашей стране, прокомментировала происходящее. Она сделала пост у себя в Instagram.
Так, 44-летняя артистка назвала войну в Украине «хаосом».
Она написала: «Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой».
Такая запись вызвала шквал гневных комментариев под ней.
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