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Новости > Глава ОВЦС УПЦ рассказал о том, как проходил обыск в Черновицкой епархии

Глава ОВЦС УПЦ рассказал о том, как проходил обыск в Черновицкой епархии

Александра Кудрявцева
28.11.22 19:46
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Глава ОВЦС УПЦ рассказал о том, как проходил обыск в Черновицкой епархии
Главное: В епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии представители СБУ утром 25 ноября вскрыли двери, зачитали постановление, изъяли телефоны и начали обыск.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, о подробностях обыска рассказал глава ОВЦС УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий во время проповеди.
 
«Они пришли в седьмом часу, неожиданно и эффектно. Разбили в епархии все двери, как будто кто-то не хотел их пускать. Они пришли с автоматами, кричат, всюду стекло, говорят: „Вставай, руки вверх“. Я в пижаме, не понимаю даже, что делать. Мне зачитали постановление, предупредили и начали обыск. Забрали телефоны, диски с компьютера. Не пускали моего адвоката, будто это не демократичная свободная Украина, а какая-то Северная Корея», — сказал владыка.
 
По словам архиерея, представители СБУ дали ему «добрый совет», как избежать дальнейших подобных «визитов».
 
«В приватном порядке один из добрых людей в маске подозвал меня и сказал: „Если хотите, чтобы такой цирк не продолжался и в дальнейшем вы жили спокойно — переходите в ПЦУ“. После чего он развернулся и ушел», — вспоминает митрополит Мелетий.
 
По его мнению, вероятно поводом для обвинений в его адрес послужило его письмо к архиереям РПЦ в Европе, в котором он просил не мешать УПЦ организовать приходы за границей для духовной поддержки миллионов украинцев, оказавшихся вдали от дома.
 
«Обо всех обвинениях я узнал рано утром 25 ноября, при особых обстоятельствах. При этом мне говорили о том, что тайна следствия обязывает меня молчать, но благодаря пресс-службе СБУ вы все знаете, что во время обыска нашлись „страшнейшие компроматы“ против меня и Церкви», — сказал митрополит Мелетий.
 
Также владыка отметил, что российского паспорта у него нет. Он считает, что возможно заявление на получение российского паспорта ему подбросили.
 
«Эта анкета заполнена не моим почерком. Единственное, я могу опознать только свою подпись и свое фото. Интересно, что эту писульку, которую мне подбросили (заявление о паспорте РФ), вложили в документы из клиники святого Луки. То есть, свежие документы, которые я отлично знаю, знаю, что в них находится. И что там никогда не могло быть этого заявления, которое я даже не знаю, кто и писал», — добавил митрополит Мелетий.
 

Тэги: СБУ, УПЦ

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