Глава ОВЦС УПЦ рассказал о том, как проходил обыск в Черновицкой епархии

Главное: В епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии представители СБУ утром 25 ноября вскрыли двери, зачитали постановление, изъяли телефоны и начали обыск.

«Они пришли в седьмом часу, неожиданно и эффектно. Разбили в епархии все двери, как будто кто-то не хотел их пускать. Они пришли с автоматами, кричат, всюду стекло, говорят: „Вставай, руки вверх“. Я в пижаме, не понимаю даже, что делать. Мне зачитали постановление, предупредили и начали обыск. Забрали телефоны, диски с компьютера. Не пускали моего адвоката, будто это не демократичная свободная Украина, а какая-то Северная Корея», — сказал владыка.

По словам архиерея, представители СБУ дали ему «добрый совет», как избежать дальнейших подобных «визитов».

«В приватном порядке один из добрых людей в маске подозвал меня и сказал: „Если хотите, чтобы такой цирк не продолжался и в дальнейшем вы жили спокойно — переходите в ПЦУ “. После чего он развернулся и ушел», — вспоминает митрополит Мелетий.

По его мнению, вероятно поводом для обвинений в его адрес послужило его письмо к архиереям РПЦ в Европе, в котором он просил не мешать УПЦ организовать приходы за границей для духовной поддержки миллионов украинцев, оказавшихся вдали от дома.

«Обо всех обвинениях я узнал рано утром 25 ноября, при особых обстоятельствах. При этом мне говорили о том, что тайна следствия обязывает меня молчать, но благодаря пресс-службе СБУ вы все знаете, что во время обыска нашлись „страшнейшие компроматы“ против меня и Церкви», — сказал митрополит Мелетий.

Также владыка отметил, что российского паспорта у него нет. Он считает, что возможно заявление на получение российского паспорта ему подбросили.

«Эта анкета заполнена не моим почерком. Единственное, я могу опознать только свою подпись и свое фото. Интересно, что эту писульку, которую мне подбросили (заявление о паспорте РФ), вложили в документы из клиники святого Луки. То есть, свежие документы, которые я отлично знаю, знаю, что в них находится. И что там никогда не могло быть этого заявления, которое я даже не знаю, кто и писал», — добавил митрополит Мелетий.